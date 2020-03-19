Ціни на нафту відновлюються після обвалу напередодні

Вартість травневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures о 7:15 за Києвом становила $ 26,06 за барель, що на $1,18 (4,74%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

За підсумками торгів в середу ф'ючерси впали в ціні до $ 24,88 за барель. При цьому в ході сесії ціна ф'ючерсів падала на 14,7% - до $ 24,52 за барель, найнижчої позначки з 2003 року.

Ф'ючерс на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу подорожчав на $ 2,30 (11,29%) - до $ 22,67 за барель. До закриття попередніх торгів ціна контракту склала $ 20,37 барель, впавши до мінімуму з лютого 2002 року.

У середу Міненерго Саудівської Аравії наказало держкомпанії Saudi Aramco тримати поставки нафти на рівні 12,3 млн барелів на добу, який повинен бути досягнутий в квітні після розвалу угоди ОПЕК +, протягом декількох місяців.

При цьому Ер-Ріяд не тільки "відкрив кран", різко збільшивши пропозицію на ринку, який страждає від низького попиту через коронавируса, а й запропонував суттєві знижки до ціни своєї нафти для покупців з Європи, Азії та США.

Нагадаємо:

Травневі ф'ючерси на нафту марки Brent за 17 березня подешевшали на 4,4% до 28,73 долара за барель - це мінімальна ціна закриття ринку в лютому 2016 року.