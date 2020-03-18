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Ціни на нафту впали до мінімуму з 2016 року

Середа, 18 березня 2020, 10:40
 

Травневі ф'ючерси на нафту марки Brent за 17 березня подешевшали на 4,4% до 28,73 долара за барель - це мінімальна ціна закриття ринку в лютому 2016 року.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Квітневі ф'ючерси на WTI на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі дешевшали на 0,04 долара (0,15%) - до 26,91 долара за барель. До закриття попередніх торгів ціна WTI подешевшала на 6,1%, до 26,95 долара за барель (мінімум з лютого 2016 року).

Експерти AxiCorp зазначають, що глобальний попит на нафту продовжить падати на тлі закриття кордонів багатьма державами через пандемію коронавірусної інфекції, а також відходом на карантин людей і цілих компаній.

За оцінками IHS Markit, надлишок світової пропозиції нафти в період з лютого по травень 2020 року може становити від 4 млн барелів на місяць до 10 млн барелів на місяць.

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