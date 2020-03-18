Оператори "великої трійки" отримали ліцензії на 4G: скільки це їм коштувало і що зміниться

Оператори мобільного зв’язку "Київстар", "Водафон Україна" та "Лайфселл" отримали ліцензії на радіочастотний ресурс у діапазоні 800-900 МГц.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства цифрової трансформації.

Радіус дії базових станцій у діапазоні 900 МГц значно більший у порівнянні з більш високими діапазонами, де будували свої мережі оператори. Тобто відтепер оператори зможуть при встановленні меншої кількості базових станцій покривати більшу територію.

Це значить, що високошвидкісний мобільний інтернет стане доступним не тільки у великих містах, а й невеликих селах та найвіддаленіших куточках країни.

При цьому оператори зможуть використовувати вишки, які вже встановлені. Також будуючи мережі 4G, вони збільшать своє покриття звичайним мобільним зв’язком.

За умовами ліцензій оператори мають забезпечити можливість отримання послуг 4G протягом 24 місяців у кожному населеному пункті із населенням більше 2 тисяч осіб за умови покриття не менше 90% населення України, а також на міжнародних та національних автомобільних дорогах.

Вартість нових ліцензій на використання частот у діапазоні 800-900 МГц становила:

"Київстар" – 261,6 млн грн

"Водафон Україна" – 229,6 млн грн

"Лайфселл" – 121,2 млн грн

"За ініціативи та сприяння з боку держави, провідні оператори мобільного зв’язку нарешті змогли дійти згоди між собою у перерозподілі частот", - повідомляють у Міністерстві.

Початок розвиток мереж заплановано на 1 липня, першими мають стати західні області. Повідомляється, що до кінця року покриття 4G кожного оператора складе понад 85%.

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Нагадуємо:

Київрада на пленарному засіданні 12 березня прийняла рішення, яке розблоковує запуск 4G на усіх станціях столичного метро.

Лідером рейтингу серед мобільних операторів за швидкістю мобільного інтернета став "Київстар", за яким з мінімальним розривом слідують "Vodafone" і "lifecell".

Економічна правда



