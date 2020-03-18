Шмигаль про перемовини з МВФ: Ми просуваємося вперед

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє про просування вперед у переговорах із Міжнародним валютним фондом, сподівається на швидкий позитивний результат.

Про це він повідомив під час засідання уряду, передає Інтерфакс-Україна.

"Учора і щодня відбуваються переговори з МВФ у селекторному режимі. Ми просуваємося вперед щодо фінансової підтримки від цієї фінансової міжнародної організації. Є відповідні розпорядження міністру фінансів.

Сподіваємося найближчим часом на позитивний результат", - сказав він.

За словами прем'єра, зворотний зв'язок з боку міжнародних партнерів "досить позитивний".

Шмигаль дав доручення міністру економіки Ігорю Петрашку розробити кілька сценаріїв можливих економічних наслідків для України в нинішніх умовах, водночас наголосивши, що економічна криза в Україні стане наслідком світової фінансової кризи.

Водночас, за його словами, уряд перебуває в постійному діалозі з бізнесом і бізнес-асоціаціями, є домовленості про створення координаційного центру з економічного порятунку та протидії фінансово-економічній кризі.

"Сьогодні до кінця дня маємо затвердити склад такого органу", - зазначив прем'єр.

Нагадуємо:

Для угоди з Міжнародним валютним фондів про нову програму макрофінансової допомоги на 5,5 мільярда доларів залишилося виконати два prior actions: прийняття закону про ринок землі і проект закону 2571 про екс-власників збанкрутілих банки. В уряді очікують, що на це піде 1-2 тижні.

У понеділок, 16 березня президент Володимир Зеленський запросив до себе на Банкову парламентську фракцію "Слуга народу" для проведення засідання щодо відкриття ринку землі.

Також на засіданні Кабміну 16 березня доручили профільному міністерству підготувати підготувати лист до Міжнародного валютного фонду щодо надання фінансової допомоги для боротьби із коронавірусом.

17 березня Верховна Рада перенесла голосування за земельну реформу, очікуючи на підтвердження домовленостей з МВФ про отримання фінансової допомоги щодо подолання наслідків коронавірусу.

У деяких середовищах обговорюється можливість оголосити стихійний дефолт, тобто відмовитися платити за боргами держави.

Запобігти банкрутству країни можливо, якщо в складний період максимально використати кошти з програми МВФ, залучити бюджетне фінансування від ЄС, Світового банку, а також за можливості провести переговори про нову кредитну гарантію від США.

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