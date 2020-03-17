Uber Eats зробив безкоштовною доставку у 4 містах до кінця березня

Сервіс доставки їжі Uber Eats в Україні розіслав своїм користувачам промокод для безкоштовної доставки з 17 по 31 березня 2020 року через ресторани в Києві, Одесі, Львові та Харкові.

Про це повідомляється на сайті компанії.

"Uber Eats розіслав кур'єрам по всьому світу рекомендації, які в свою чергу засновані на рекомендаціях Центру по контролю і профілактиці захворювань США (CDC) про те, як допомогти уберегтися від вірусу. Ми також шукаємо додаткові методи, за допомогою яких Uber і Uber Eats можуть підтримувати співтовариство в ці важкі часи", - йдеться у повідомленні.

У компанії вважають, що доставка їжі може допомогти ресторанам задовольняти попит, який скоротився через обмеження в роботі.

Нагадаємо:

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's в Україні закриває заклади мережі на карантин, але продовжить приймати замовлення через доставку або McDrive.

Попит на кур'єрську доставку їжі зростає, сервіси доставки їжі очікують зростання кількості замовлень та впроваджують безконтактну доставку.

Економічна правда