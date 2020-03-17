McDonald's в Україні закривається на карантин, але прийматиме замовлення в McDrive

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's в Україні закриває заклади мережі на карантин, але продовжить приймати замовлення через доставку або McDrive.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"МакДональдз в Україні закриває свої двері на період карантину. Наші й без того суворі стандарти якості і безпеки ми посилили додатковими заходами, щоб ви могли продовжувати замовляти через доставку або МакДрайв", - йдеться у повідомленні.

Крім того, компанія посилює заходи безпеки, а також рекомендує обмежити переміщення і залишатися вдома.

Нагадаємо:

Попит на кур'єрську доставку їжі зростає, сервіси доставки їжі очікують зростання кількості замовлень та впроваджують безконтактну доставку.

Економічна правда