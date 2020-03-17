Приватбанк оскаржить "абсурдну" ухвалу суду про 247 АЗС групи Коломойського

ПриватБанк оскаржить ухвалу Господарського суду м. Києва та вживатиме всіх необхідних заходів для унеможливлення використання належного банку майна - мережі з 247 автозаправних станцій.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Ухваливши зазначене рішення, Господарський суд м. Києва у складі судді Привалова А.І. фактично вирішив справу по суті, посприявши 38 компаніям, пов'язаним з колишніми власниками банку, в уникненні відповідальності та неповерненні нерухомого майна (247 АЗС), яке в 2016 році перед націоналізацією було передано у фінансовий лізинг", - йдеться у повідомленні.

У банку зазначають, що раніше, ці ж компанії зверталися з аналогічними заявами про забезпечення позову у 16 справах, проте жодного разу суди правомірно не задовольняли такі заяви з огляду на те, що заявлені заходи забезпечення позову за своїм змістом є тотожними задоволенню позовних вимог.

Повідомляється, що на сьогоднішній день, заборгованість перед банком по зазначених договорах фінансового лізингу складає більше 6 млрд. грн.

В зв’язку з несплатою банк, починаючи з 2017 року в односторонньому порядку розриває договори та повертає майно.

Також зазначається, що лізиногоодержувачі після припинення договорів фінансового лізингу, відмовляються повертати нерухоме майно, блокують доступ представників банку до приміщень, чим створюють перешкоди власнику вільно володіти та розпоряджатися своїм майном.

Нагадаємо, протягом серпня-вересня 2016 року 120 нафтобаз та 248 АЗС колишнім менеджментом банку було передано в фінансовий лізинг компаніям, пов’язаним з минулими власниками, з наступною передачею в оренду підконтрольним підприємствам.

Нагадуємо:

Нещодавно "Приватбанк" через суд намагався розірвати договір лізингу на 247 автозаправні станції мережі "Приват", проте суд за позовом 38 компаній-орендаторів цих АЗС заборонив банку вчиняти дії по поверненню або витребуванню об’єктів лізингу.

Група "Приват" в жовтні-листопаді 2018 року провела чергову ротацію юридичних осіб, які керують її мережею автозаправних станцій.

На сьогодні роздрібна мережа "Привату" складається з 1540 заправок, що працюють під 11 брендами. Це найбільша консолідована мережу в країні. У ряді регіонів вони займають більше 40% від загальної кількості АЗС.

Формально управління мережею АЗС "Привату" здійснюють понад 50 юридичних осіб, які змінюються з інтервалом в рік.

На думку учасників ринку, часта зміна юросіб може проводитися з метою уникнення сплати податків, щоб уникнути штрафів від АМКУ за монопольне або домінуюче становище, а також за узгоджені дії, які ці станції здійснюють в половині українських областей.



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Економічна правда