"Приватбанк" вимагає від групи Коломойського повернути 247 АЗС

"Приватбанк" через суд намагався розірвати договір лізингу на 247 автозаправні станції мережі "Приват", проте суд за позовом 38 компаній-орендаторів цих АЗС заборонив банку вчиняти дії по поверненню або витребуванню об’єктів лізингу.

Про це йдеться у рішенні суду.

У документі повідомляється, що у 2016-му році 15 компаній групи з орбіти групи "Приват" уклали з "Приватбанком" ряд договорів фінансового лізингу на 247 АЗС в 20 областях країни. В подальшому ці АЗС були передані 38 компаніям-орендарям.

Як повідомляє enkorr з посиланням на судові процеси, які в 2019 році проходили між "ПриватБанком" і цими компаніями, загальна сума заборгованості 14 з 15 компаній-власників АЗС за договорами лізингу становить 2,015 млрд грн.,

З цих судових процесів також стало відомо, що в 2017 році ПАТ "Укрнафта" офіційно зверталася в "ПриватБанк" з проханням дати згоду на передачу компанії в сублізинг як мінімум частини цих АЗС

Зазначається, що наразі "Приватбанк" "вчиняє активні дії щодо розірвання Договорів лізингу та повернення об'єктів лізингу".

Повідомляється, що банк направив на адреси лізингоодержувачів повідомлення про розірвання договірів лізингу та пред'явив вимоги про повернення майна, в яких попередив про можливість примусового повернення.

Заявники вважають, що вказаними діями суттєво порушуються їх права на мирне володіння та користування автозаправними станціями (АЗС) в загальній кількості 247 одиниць.

Господарський суд міста Києва заборонив "Приватбанку" вчиняти дії по поверненню або витребуванню об’єктів лізингу.

247 АЗС складають 25% від загальної кількості АЗС групи "Приват" без урахування станцій "Укрнафти".

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Нагадуємо:

Група "Приват" в жовтні-листопаді 2018 року провела чергову ротацію юридичних осіб, які керують її мережею автозаправних станцій.

На сьогодні роздрібна мережа "Привату" складається з 1540 заправок, що працюють під 11 брендами. Це найбільша консолідована мережу в країні. У ряді регіонів вони займають більше 40% від загальної кількості АЗС.

Формально управління мережею АЗС "Привату" здійснюють понад 50 юридичних осіб, які змінюються з інтервалом в рік.

На думку учасників ринку, часта зміна юросіб може проводитися з метою уникнення сплати податків, щоб уникнути штрафів від АМКУ за монопольне або домінуюче становище, а також за узгоджені дії, які ці станції здійснюють в половині українських областей.

Економічна правда