Укрексімбанк отримав нового голову правління
Євген Мецгер приступив до виконання обов'язків голови правління Укрексімбанку.
Про це повідомив сам Мецгер у Facebook.
Мецгер 12 березня завершив працювати на посаді заступника голови правління Укргазбанку.
А 13 березня він приступив до виконання обов'язків голови правління Укрексімбанку.
За даними FinClub, саме 12 березня НБУ погодив це призначення.
За кандидатуру Євгена Мецгера віддали 5 голосів, два утрималися, а один голосував проти, повідомив один із співрозмовників видання.
Нагадуємо:
10 лютого ЗМІ повідомляли, що наглядова рада Укрексімбанку 6 лютого обрала Євгена Мегцера головою правління Укрексімбанку.
13 лютого Нацбанк завершив погодження членів наглядової ради "Укрексімбанку".
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