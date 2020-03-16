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Укрексімбанк отримав нового голову правління

Понеділок, 16 березня 2020, 16:22
 

Євген Мецгер приступив до виконання обов'язків голови правління Укрексімбанку.

Про це повідомив сам Мецгер у Facebook.

Мецгер 12 березня завершив працювати на посаді заступника голови правління Укргазбанку.

А 13 березня він приступив до виконання обов'язків голови правління Укрексімбанку.

За даними FinClub, саме 12 березня НБУ погодив це призначення.

За кандидатуру Євгена Мецгера віддали 5 голосів, два утрималися, а один голосував проти, повідомив один із співрозмовників видання.

Нагадуємо:

10 лютого ЗМІ повідомляли, що наглядова рада Укрексімбанку 6 лютого обрала Євгена Мегцера головою правління Укрексімбанку.

13 лютого Нацбанк завершив погодження членів наглядової ради "Укрексімбанку".

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