Укрексімбанк отримав нового голову правління

Євген Мецгер приступив до виконання обов'язків голови правління Укрексімбанку.

Про це повідомив сам Мецгер у Facebook.

Мецгер 12 березня завершив працювати на посаді заступника голови правління Укргазбанку.

А 13 березня він приступив до виконання обов'язків голови правління Укрексімбанку.

За даними FinClub, саме 12 березня НБУ погодив це призначення.

За кандидатуру Євгена Мецгера віддали 5 голосів, два утрималися, а один голосував проти, повідомив один із співрозмовників видання.

Нагадуємо:

10 лютого ЗМІ повідомляли, що наглядова рада Укрексімбанку 6 лютого обрала Євгена Мегцера головою правління Укрексімбанку.

13 лютого Нацбанк завершив погодження членів наглядової ради "Укрексімбанку".