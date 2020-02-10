ЗМІ назвали ім’я нового голови Укрексімбанку

Євген Мецгер

Конкурс на посаду нового голови правління державного Укрексімбанку виграв Євген Мецгер.

Таке рішення конкурсна комісія ухвалила 6 лютого, повідомили FinClub декілька джерел на банківському ринку.

За кандидатуру Мецгера віддали голоси 5 членів конкурсної комісії, два утрималися, а один голосував проти, повідомив один із співрозмовників.

Мецгер поки свою перемогу у конкурсі не прокоментував.

Наразі Мецгер працює заступником голови правління іншого державного банку – Укргазбанку.

Його дружина – Юлія Мецгер – працює членом наглядової ради державного Приватбанку. В наглядову раду вона була призначена в липні 2019 року президентом Володимиром Зеленським, а раніше працювала юристом в Укрексімбанку. Зараз входить в три комітети наглядової ради ПриватБанку: з питань корпоративного управління, винагород та призначень; з питань ризиків; з питань стратегії і трансформації.

Члени наглядової ради Укрексімбанку від коментарів утримались, а в НБУ повідомили виданню, що ще не отримували офіційну інформацію про завершення конкурсу.

Мецгер в Укрексімбанку вже працював – в 2006-2015 роках, піднявшись до позиції начальника управління малого та середнього бізнесу.

З травня 2015 року він працює в Укргазбанку, з 25 жовтня 2016 року - на посаді заступника голови правління.

Нагадуємо:

Нинішній очільник Укрексімбанку Олексій Гриценко 16 листопада 2019 року був затриманий СБУ. У наглядовій раді і правлінні банку запевняли, що затримання Гриценка не вплине на роботу установи. Печерський районний суд Києва 18 листопада звільнив голову правління Укрексімбанку під заставу в 3 млн грн. Гриценко вніс суму застави.

Прокурори вимагали арештувати його на 55 днів із правом внесення застави в 100 млн грн. Гриценко з 1 серпня 2014 року очолював правління Укрексімбанку.

За добу до його затримання банк оголосив конкурс на нового керівника банку. Перший конкурс закінчився безрезультатно. Тому після новорічних свят був оголошений повторний конкурс.

Документи приймались до 31 січня, а співбесіда фіналіста з наглядовою радою банку мала відбутись до 11 лютого.

Читайте детальніше: Затримання "банкіра Порошенка": що треба знати про справу голови "Укрексімбанку"