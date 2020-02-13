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НБУ завершив погодження членів наглядової ради Укрексімбанку

Четвер, 13 лютого 2020, 17:16
 

Нацбанк погодив в "Укрексімбанк" кандидатури незалежного директора та представника держави від Верховної Ради.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Зазначається, що 13 лютого Комітет з питань нагляду регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем погодив призначення Ласло Урбана незалежним директором і Дмитра Каплюка представником держави від Верховної Ради.

Наразі наглядова рада "Укрексімбанку" майже повністю сформована - до її складу входять 8 із 9 осіб, погоджених НБУ.

Після того, як 27 грудня 2019 року Кабмін припинив повноваження члена наглядової ради Стівена Фішера, ця посада залишається вакантною.

У серпні 2019 року Національний банк погодив кандидатури таких членів наглядової ради "Укрексімбанку": Вікторія Страхова (представник держави від президента України), Юрій Буца (представник держави від Кабінету Міністрів).

Згодом, у вересні 2019 року, погодження отримали такі кандидати: Стівен Фішер (незалежний директор), Домінік Меню (незалежний директор), Сергій Коновець (незалежний директор), Дімітрі Чічло (незалежний директор), Оляна Гордієнко (незалежний директор).

Нагадаємо:

За даними ЗМІ, конкурс на посаду нового голови правління державного Укрексімбанку виграв Євген Мецгер.

Економічна правда

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НБУ Укрексімбанк

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