НБУ завершив погодження членів наглядової ради Укрексімбанку
Нацбанк погодив в "Укрексімбанк" кандидатури незалежного директора та представника держави від Верховної Ради.
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Зазначається, що 13 лютого Комітет з питань нагляду регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем погодив призначення Ласло Урбана незалежним директором і Дмитра Каплюка представником держави від Верховної Ради.
Наразі наглядова рада "Укрексімбанку" майже повністю сформована - до її складу входять 8 із 9 осіб, погоджених НБУ.
Після того, як 27 грудня 2019 року Кабмін припинив повноваження члена наглядової ради Стівена Фішера, ця посада залишається вакантною.
У серпні 2019 року Національний банк погодив кандидатури таких членів наглядової ради "Укрексімбанку": Вікторія Страхова (представник держави від президента України), Юрій Буца (представник держави від Кабінету Міністрів).
Згодом, у вересні 2019 року, погодження отримали такі кандидати: Стівен Фішер (незалежний директор), Домінік Меню (незалежний директор), Сергій Коновець (незалежний директор), Дімітрі Чічло (незалежний директор), Оляна Гордієнко (незалежний директор).
Нагадаємо:
За даними ЗМІ, конкурс на посаду нового голови правління державного Укрексімбанку виграв Євген Мецгер.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua