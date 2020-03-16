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За 5 днів українці повернули 303 тисячі квитків на поїзди – "Укрзалізниця"

Понеділок, 16 березня 2020, 16:06
 

З 11 по 15 березня пасажири "Укрзалізниці" повернули 303 тисячі залізничних квитків на загальну суму 86,6 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

"Для повернення коштів за невикористані квитки, придбані в касах, потрібно звернутися у будь-яку залізничну касу. Пасажиру одразу повертають кошти, окрім випадків, коли відсутня достатня кількість готівки. У такому разі гаситься квиток і пасажир може звернутися за своїми коштами у будь-який зручний день упродовж 6-ти місяців. При цьому кошти  повертаються протягом 3-5 днів з моменту звернення пасажира", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що квитки, придбані через Інтернет, повертаються через онлайн сервіси. Кошти зараховуються на карту протягом 30 календарних днів.

"Укрзалізниця компенсує пасажирам 100% вартості проїзного документа на усі скасовані через введення карантину міжнародні поїзди", - запевнили у компанії.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" призупиняє рух і обмежує маршрут низки приміських і регіональних поїздів, які курсують через державний кордон.

"Укрзалізниця" повертатиме пасажирам повну вартість квитків на скасовані міжнародні поїзди без стягнення додаткових зборів.\

Економічна правда

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