УЗ призупиняє рух приміських поїздів через державний кордон

Як "доступні кредити 5-7-9%" виявилися недоступними для нового бізнесу: експеримент ЕП Широко розрекламована кампанія "5-7-9%" обіцяє українцям доступні кредити для власної справи. Заявки на отримання таких кредитів вимірюються уже десятками тисяч. А чи можливо отримати кошти, якщо ти починаєш бізнес "з нуля"? ЕП з'ясувала це, ставши на місяць підприємцем-початківцем.

Зарплати міністрів і керівників держкомпаній: з чого складаються, як нараховуються і що з KPI Що треба знати про оклади, премії, винагороди та структуру зарплат урядовців і топменеджерів державних підприємств. ЕП зробила детальний аналіз, звернувшись до профільних фахівців і законів.