УЗ призупиняє рух приміських поїздів через державний кордон
"Укрзалізниця призупиняє рух і обмежує маршрут низки приміських і регіональних поїздів, які курсують через державний кордон.
Про це повідомляє прес-служба УЗ.
Зазначається, що це здійснюється відповідно до постанови Кабміну з метою попередження розповсюдження на території України коронавірусної інфекції COVID-19.
|
Через державний кордон між Україною та Республікою Білорусь
|
Відмінені поїзда
|
6081/6082
|
Ковель – Вижва – Ковель
|
з 16.03.2020
|
6309/6316
|
Вижва – Хотислав – Вижва
|
з 16.03.2020
|
856/855
|
Гомель – Сновськ – Гомель
|
з 21.03.2020
|
Обмежено маршрут
|
6315/6310
|
Ковель – Хотислав – Ковель
|
обмежено по станції Заболоття на дільниці Заболоття – Хотислав – Заболоття курсування відмінено
|
з 16.03.2020
|
6389/6390
|
Сарни – Горинь – Здолбунів
|
обмежено по станції Удрицьк на дільниці Удрицьк – Горинь – Удрицьк курсування відмінено;
|
з 16.03.2020
|
6341/6342, №6343/6344
|
Брест – Заболоття – Брест
|
обмежено по станції Хотислав на дільниці Хотислав – Заболоття – Хотислав курсування відмінено;
|
з 16.03.2020
|
6217/6218
|
Барановичі – Удрицьк – Барановичі
|
обмежено по станції Горинь на дільниці Горинь – Удрицьк – Горинь курсування відмінено.
|
з 16.03.2020
|
6851/6852
|
Чернігів – Йолча – Чернігів
|
по суботах обмежено по станції Неданчичі на дільниці Неданчичі – Йолча – Неданчичі курсування відмінено.
|
з 21.03.2020
|
Через державний кордон між Україною та Республікою Польща
|
Обмежено маршрут
|
6103/6104, 6105/6106, 6107/6108, 6113/6114
|
Львів – Держкордон – Львів
|
обмежено по станції Мостиська-2 на дільниці Мостиська-2 – Держкордон – Мостиська-2 курсування відмінено.
|
з 16.03.2020
|
Через державний кордон між Україною та Республікою Молдова
|
Відмінені поїзди
|
6202/6201, 6204/6203
|
Рені – Етулія – Рені
|
з 16.03.2020
|
841/842
|
Кишинів – Одеса – Кишинів
|
з 20.03.2020
|
966/965
|
Чернівці – Ларга – Чернівці
|
із Чернівців з 13.03.2020 із Ларги з 17.03.2020
|
968/967
|
Чернівці – Сокиряни – Чернівці
|
з 16.03.2020.
Нагадаємо:
"Укрзалізниця" повертатиме пасажирам повну вартість квитків на скасовані міжнародні поїзди без стягнення додаткових зборів.
Економічна правда
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