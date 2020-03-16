УЗ повертатиме повну вартість квитків на скасовані міжнародні рейси

"Укрзалізниця" повертатиме пасажирам повну вартість квитків на скасовані міжнародні поїзди без стягнення додаткових зборів.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Зазначається, що для цього потрібно звернутися у будь-яку залізничну касу, квитки придбані через інтернет повертаються через онлайн сервіси.

"На поїзди, яким буде обмежено маршрут, повну вартість квитка можна повернути у випадку, якщо була скасовано зупинка, до якої пасажир мав проїзний документ.

У всіх інших випадках повернення проїзних документів здійснюється на загальних підставах відповідно до "Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Росія і Білорусь призупиняють залізничне сполучення з Україною, Молдовою та Латвією з 17 березня.

Тимчасово відміняється курсування поїздів №65 / 66 Москва - Кишинів (АТ "ФПК"), №5 / 6 Москва - Київ (Українська залізниця), №23 / 24 Москва - Одеса, № 61/62 Москва - Миколаїв, в т.ч. вагони Херсон-Москва, №73 / 74 Москва - Львів, в т.ч. причіпні вагони Хмельницький-Москва, № 95/96 Москва - Кривий Ріг, в т.ч. вагони Полтава - Москва, Дніпро-Москва, №53 / 54 С.Петербург - Київ, в т.ч. безпересадочні вагони Харків - Санкт-Петербург, №47 / 48 Москва - Кишинів (Молдавська залізниця), №341 / 342 Москва - Кишинів, №361 / 362 С.Петербург - Кишинів, №369 / 370 Баку - Київ (Азербайджанська залізниця).

Скасовуються і тимчасово курсувати не будуть: поїзд №31 / 32 Київ-Рига відправленням з Києва з 16.03.2020, відправленням з Риги з 17.03.2020, а також причіпний вагон Мінськ-Рига, відправленням з Мінська і Риги 17.03.2020; поїзд №54 / 53 Київ / Харків-Санкт-Петербург відправленням з Києва та Харкова з 15.03.2020, відправленням з Санкт-Петербурга з 16.03.2020; поїзд №86 / 85 Мінськ-Київ відправленням з Мінська з 15.03.2020, відправленням з Києва з 16.03.2020; поїзд №94 / 93 Мінськ-Одеса відправленням з Мінська з 17.03.2020, відправленням з Одеси з 18.03.2020; поїзд №100 / 99 Мінськ-Запоріжжя відправленням з Мінська з 16.03.2020, відправленням із Запоріжжя з 18.03.2020; поїзди №856 / 855 Гомель-Сновськ-Гомель відправленням з Гомеля і Сновська з 21.03.2020; ... безпересадочні вагони в повідомленні Кишинеу-Мінськ, що курсують у складі поїздів №361 / 99 відправленням з Кишинева з 15.03.2020; прикордонний поїзд №6390 / 6389 Сарни-Горинь-Здолбунів відправленням від станцій Сарни та Горинь з 16.03.2020; прикордонний поїзд №6309 / 6310 Ковель-Хотислав відправленням від станцій Ковель та Хотислав з 16.03.2020; прикордонний поїзд №6315 / 6316 Ковель-Хотислав відправленням від станцій Ковель з 16.03.2020 і Хотислав з 17.03.2020.

Економічна правда