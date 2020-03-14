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Алкоголь та тютюнові вироби подорожчали у 2019 році

Субота, 14 березня 2020, 17:00
 

З лютого 2019 по лютий 2020 року подорожчали пиво, вино, горілка та сигарети вітчизняного виробництва.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Як подорожчав алкоголь:

  • Пиво — на 11,1% (до 17,37 грн за 0,5 л); 
  • Вина столові — на 3,5% (до 66,34 грн за 0,75 л); 
  • Горілка — на 1,4% (до 92,17 грн за 0,5 л).

Суттєвіше подорожчали тютюнові вироби. Сигарети з фільтром вітчизняних марок у лютому 2020 року в середньому по Україні продавалися по 37,01 грн за пачку, що на 23,8% дорожче, ніж роком раніше, без фільтра — по 33,4 грн за пачку, що дорожче на 28,7%.

Нагадаємо:

У 2019 році зростання споживчих цін в Україні сповільнилось до 4,1% у порівнянні з 9,8% у 2018 році.

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