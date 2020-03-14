Всі розділи
Укр / Рус

Рейтинг країн, в яких найбільше хочуть найняти "заробітчан"

Субота, 14 березня 2020, 13:00
 

Найчастіше українських трудових мігрантів хочуть бачити у Чехії та Німеччині

Про це повідомляє НВ

Також серед лідерів Словаччина Ізраїль та Польша.

Найбільша заробітна плата серед цих країн в Ізраїлі та Німеччині 66,7 тис грн та 49 тис відповідно.

У Польщі з 2020 року на 15% підвищено рівень мінімальної оплати праці - майже до 600 євро — і обнулено 18% прибутковий податок для молоді до 26 років. А у Чехії квота на працевлаштування українців була збільшена вдвічі - до 40 тис. осіб, також спрощено схему отримання дворічних робочих віз.

Найпопулярнішими пошуковими запитами українців щодо вакансій за кордоном є робота офіціантом та водієм.

 
НВ

Нагадаємо:

За підсумками 2019 року українські заробітчани переказали близко 12 млрд доларів грошових переказів.

За даними останніх років, 69% українських трудових мігрантів були із заходу України, 70% - чоловіками, а 33% з усіх - мали вищу освіту.

Читайте також: "Останній вимкне світло": Якими є реальні масштаби трудової міграції з України до ЄС

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

заробітна плата

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Кабмін почав виплачувати борги по зарплаті шахтарям 7 березня 2020, 13:00
Новини вихідних: бюджет, коронавірус та переговори з МВФ 1 березня 2020, 18:00
Середня зарплата в Україні за січень становила 10727 гривень 29 лютого 2020, 17:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!