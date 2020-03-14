Рейтинг країн, в яких найбільше хочуть найняти "заробітчан"
Найчастіше українських трудових мігрантів хочуть бачити у Чехії та Німеччині
Про це повідомляє НВ
Також серед лідерів Словаччина Ізраїль та Польша.
Найбільша заробітна плата серед цих країн в Ізраїлі та Німеччині 66,7 тис грн та 49 тис відповідно.
У Польщі з 2020 року на 15% підвищено рівень мінімальної оплати праці - майже до 600 євро — і обнулено 18% прибутковий податок для молоді до 26 років. А у Чехії квота на працевлаштування українців була збільшена вдвічі - до 40 тис. осіб, також спрощено схему отримання дворічних робочих віз.
Найпопулярнішими пошуковими запитами українців щодо вакансій за кордоном є робота офіціантом та водієм.
Нагадаємо:
За підсумками 2019 року українські заробітчани переказали близко 12 млрд доларів грошових переказів.
За даними останніх років, 69% українських трудових мігрантів були із заходу України, 70% - чоловіками, а 33% з усіх - мали вищу освіту.
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