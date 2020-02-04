У НБУ розповіли, скільки грошей переказали заробітчани у 2019 році

За підсумками 2019 року українські заробітчани переказали близко 12 млрд доларів грошових переказів.

Про це повідомила прес-служба Нацбанку у відповідь на запит hromadske.

"Сприятливу ситуацію на валютному ринку упродовж майже всього минулого року визначали стабільно високі обсяги надходжень від трудових мігрантів (близько 12 мільярдів доларів)", - йдеться у повідомленні НБУ.

Зазначається, що обсяги грошових переказів дозволили суттєво зменшити курс іноземних валют у 2019 році. Зокрема, у грудні курс долара опустився до 23,2 гривні - на 5 гривень від початку минулого року.