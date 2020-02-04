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У НБУ розповіли, скільки грошей переказали заробітчани у 2019 році

Вівторок, 4 лютого 2020, 11:43
 

За підсумками 2019 року українські заробітчани переказали близко 12 млрд доларів грошових переказів.

Про це повідомила прес-служба Нацбанку у відповідь на запит hromadske.

"Сприятливу ситуацію на валютному ринку упродовж майже всього минулого року визначали стабільно високі обсяги надходжень від трудових мігрантів (близько 12 мільярдів доларів)", - йдеться у повідомленні НБУ.

Зазначається, що обсяги грошових переказів дозволили суттєво зменшити курс іноземних валют у 2019 році. Зокрема, у грудні курс долара опустився до 23,2 гривні - на 5 гривень від початку минулого року.

Водночас на початку 2020 року курс валют почав навпаки зростати.

У НБУ девальвацію гривні пояснили попитом на валюту серед імпортерів та низьким обсягом продажу валюти експортерами через отримання бюджетного відшкодування ПДВ.

Нагадаємо:

За перше півріччя 2019 року трудові мігранти переказали до України 5,54 мільярда доларів. 

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НБУ гроші міграція

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