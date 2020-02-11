Портрет українського "заробітчанина": освіта, вік, регіони

За даними останніх років, 69% українських трудових мігрантів були із заходу України, 70% - чоловіками, а 33% з усіх - мали вищу освіту.

Про це повідомляється у матеріалі VoxUkraine для ЕП, з посиланнями на дослідження Німецької консультативної групи в Україні за 2017-й рік.

Більша тенденція до міграції у західному регіоні (при тому, що в цьому регіоні проживає лише 27% населення країни) не є новим явищем. Захід залишається відносно бідним регіоном, виробляючи лише 16% ВВП України.

70% трудових мігрантів у 2017 році — чоловіки. У країнах працевлаштування єдиним винятком є Італія, де 71% трудових мігрантів — жінки, які ймовірно, надають послуги з догляду в італійських сім'ях. У Росії та Польщі переважає фізична праця в сільському господарстві, будівництві та промисловості.

41% трудових мігрантів молодші за 35 років порівняно з 34% у загальній чисельності населення. Це ще більше виражено в Польщі, де 47% українських трудових мігрантів молодші за 35 років.

Мігранти майже однаковою мірою є вихідцями з міст і сіл. Оскільки менше третини українців проживає в селах, міграція поширена там удвічі більше, ніж в містах.

Люди з вищою освітою демонструють меншу ймовірність мігрувати, тоді як люди з професійно-технічною освітою надмірно репрезентовані серед трудових мігрантів.

Частка мігрантів з вищою освітою (33%) є нижчою, ніж серед населення працездатного віку (45%). Навпаки, люди з професійною підготовкою становлять 34% мігрантів (46% у Польщі), що становить лише 24% населення працездатного віку.

Це може допомогти пояснити деякі заяви фірм у трудомісткій легкій промисловості, які недавно повідомили про зростання дефіциту робочої сили.

Більше половини мігрантів у країнах ЄС зайняті працею, яка вимагає елементарної підготовки. 46% мігрантів у Польщі, 56% в Італії і лише 21% у Росії заявили, що вони мають зависоку кваліфікацію для роботи, яку виконують.

Читайте детальніше: "Останній вимкне світло": Якими є реальні масштаби трудової міграції з України до ЄС

Нагадуємо:

У 2019 році реальна заробітна плата штатних працівників зросла на 9.8% р/р, у Національному банку це пов’язують, зокрема, з великою кількістю українців, які виїхали закордон.