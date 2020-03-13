Курс гривні до долара знизився майже на 5% за тиждень

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 24 копійки, встановивши його на 16 березня на рівні 26,09 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,99 (на 13 березня - 29,05 гривні).

Зазначимо, що на 10 березня офіційний курс гривні до долара становив 24,92 гривні.

Нагадуємо:

13 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,99 – 26,01 гривні за долар.

13 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,19 - 26,22 гривні за долар.

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Економічна правда