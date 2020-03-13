Через коронавірус частину замовлень ЄС можуть перенести з Китаю в Україну

У зв'язку з розповсюдженням коронавірусу частину замовлень на виготовлення комплектуючих, вузлів і напівфабрикатів європейські країни можуть перенести з Китаю в Україну.

Про це заявив президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков.

"Поширення коронавірусу може викликати масштабні зміни в розподілі виробництва і створення нових виробничих ланцюжків. Ми знаємо, що деякі

великі європейські країни розглядають можливість перенесення частково або повністю замовлень на виготовлення комплектуючих, вузлів і напівфабрикатів з Китаю в країни ЄС або держави в безпосередній близькості до кордонів Євросоюзу.

Мова йде про Туреччину, Словаччину, Польщу, Румунію. Українські підприємства також повинні поборотися за отримання контрактів від європейських компаній.

Багато українських виробників вже перейшли на європейські стандарти промислової продукції. За нашими оцінками, процес вибудовування нових виробничих ланцюжків закінчиться протягом року", – сказав Чижиков.

Нагадуємо:

Український бізнес готується до зменшення обсягів продажів та грошового потоку у зв'язку із пандемією COVID-19.

Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив карантин в Україні з 12 березня по 3 квітня.

На засіданні Кабінету міністрів прийнято рішення виділити 100 млн грн на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту для поточних потреб міністерств, відомств та служб, а також для поповнення держрезерву.

Одночасно уряд до 1 червня забороняє експорт з України товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення.

Крім того, прийнято рішення закупити інфрачервоне обладнання для проведення скринінгу на відстані в Міжнародному аеропорті Бориспіль.

Згідно із повідомленням Верховної Ради, карантин передбачає закриття авіасполучення з деякими країнами, закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань понад 200 осіб, закриття більшої частини КПП — із 219 залишаться 49.

Економічна правда

Економічна правда