Якого впливу від коронавірусу очікує український бізнес — опитування

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Український бізнес готується до зменшення обсягів продажів та грошового потоку у зв'язку із пандемією COVID-19.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Американською торговельною палатою в Україні разом з компанією-членом палати "Делойт". Це перше дослідження про вплив коронавірусу на бізнес-спільноту України.

"Найбільш необхідними заходами щодо підтримки працівників у поточному стані було визначено обмеження бізнес-поїздок (89%), забезпечення віддаленої роботи (87%) та безпеки офісу, зокрема, антибактеріальними засобами, одноразовим посудом та термометрами (82%), а також надання працівникам актуальної інформації та порад (81%)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що компанії вже підтримують або планують підтримати своїх працівників шляхом обмеження бізнес-поїздок (81%), забезпечення можливості працювати віддалено (79%), надання працівникам актуальної інформації та порад (74%) і забезпечення безпеки офісу (74%).

Підкреслюється, що найбільшим впливом пандемії COVID-19 на бізнес може стати зменшення обсягів продажів та грошового потоку (61%), неможливість обслуговувати споживачів/клієнтів (52%) та неможливість продовжувати звичайне управління бізнесом (46%).

На питання щодо коригування цілей ефективності бізнесу в 2020 році 65% компаній-членів відповіли, що планують підтримувати заплановану ціль, а 14% планують помірно зменшити цілі.

Нагадаємо:

Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив карантин в Україні з 12 березня по 3 квітня.

На засіданні Кабінету міністрів прийнято рішення виділити 100 млн грн на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту для поточних потреб міністерств, відомств та служб, а також для поповнення держрезерву.

Одночасно уряд до 1 червня забороняє експорт з України товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення.

Крім того, прийнято рішення закупити інфрачервоне обладнання для проведення скринінгу на відстані в Міжнародному аеропорті Бориспіль.

Згідно із повідомленням Верховної Ради, карантин передбачає закриття авіасполучення з деякими країнами, закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань понад 200 осіб, закриття більшої частини КПП — із 219 залишаться 49.

Економічна правда