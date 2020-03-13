Якого впливу від коронавірусу очікує український бізнес — опитування
Український бізнес готується до зменшення обсягів продажів та грошового потоку у зв'язку із пандемією COVID-19.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Американською торговельною палатою в Україні разом з компанією-членом палати "Делойт". Це перше дослідження про вплив коронавірусу на бізнес-спільноту України.
"Найбільш необхідними заходами щодо підтримки працівників у поточному стані було визначено обмеження бізнес-поїздок (89%), забезпечення віддаленої роботи (87%) та безпеки офісу, зокрема, антибактеріальними засобами, одноразовим посудом та термометрами (82%), а також надання працівникам актуальної інформації та порад (81%)", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що компанії вже підтримують або планують підтримати своїх працівників шляхом обмеження бізнес-поїздок (81%), забезпечення можливості працювати віддалено (79%), надання працівникам актуальної інформації та порад (74%) і забезпечення безпеки офісу (74%).
Підкреслюється, що найбільшим впливом пандемії COVID-19 на бізнес може стати зменшення обсягів продажів та грошового потоку (61%), неможливість обслуговувати споживачів/клієнтів (52%) та неможливість продовжувати звичайне управління бізнесом (46%).
На питання щодо коригування цілей ефективності бізнесу в 2020 році 65% компаній-членів відповіли, що планують підтримувати заплановану ціль, а 14% планують помірно зменшити цілі.
Нагадаємо:
Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив карантин в Україні з 12 березня по 3 квітня.
На засіданні Кабінету міністрів прийнято рішення виділити 100 млн грн на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту для поточних потреб міністерств, відомств та служб, а також для поповнення держрезерву.
Одночасно уряд до 1 червня забороняє експорт з України товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення.
Крім того, прийнято рішення закупити інфрачервоне обладнання для проведення скринінгу на відстані в Міжнародному аеропорті Бориспіль.
Згідно із повідомленням Верховної Ради, карантин передбачає закриття авіасполучення з деякими країнами, закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань понад 200 осіб, закриття більшої частини КПП — із 219 залишаться 49.
Економічна правда
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