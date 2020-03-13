Карантин: Бізнес очікує публікації переліку, які пункти пропуску закриють

Бізнес очікує на публікацію затвердженого переліку, які саме пункти пропуску тимчасово припинять свою роботу у зв'язку із запровадженням карантину.

Про це повідомляє прес-служба Європейської Бізнес Асоціації.

"Фінальний затверджений перелік наразі не опубліковано.

Тому бізнес дуже очікує на публікацію затвердженого переліку, які саме пункти тимчасово точно припинять свою роботу, аби розуміти, який чином планувати подальшу діяльність та все ж дуже сподівається, що ключові пункти таки продовжать роботу", - йдеться у заяві.

"Безумовно, в ситуації, що складається у зв’язку з коронавірусом, бізнес розуміє необхідність введення жорстких, але все ж важливих попереджувальних заходів, аби мінімізувати поширення COVID-19 в країні і забезпечити належну безпеку для громадян.

Проте оперативний та конструктивний діалог влади з бізнесом дуже важливий у цій ситуації", - заявила заступник директора ЄБА Світлана Михайловська.

Нагадаємо:

Державна митна служба спільно з Державною прикордонною службою надали Кабміну перелік пунктів пропуску, продовження роботи яких є критично важливим для економіки.

У Державній митній службі заявили, що пункти пропуску з найбільшим потоком товарів закривати не будуть.

Українська зернова асоціація заявляє, що можливе закриття зернових пунктів пропуску і морських портів приведе до паніки на ринку, падіння цін на внутрішньому ринку зерна та втрати довіри до українських контрагентів.

Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив карантин в Україні з 12 березня по 3 квітня.

На засіданні Кабінету міністрів прийнято рішення виділити 100 млн грн на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту для поточних потреб міністерств, відомств та служб, а також для поповнення держрезерву.

Одночасно уряд до 1 червня забороняє експорт з України товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення.

Крім того, прийнято рішення закупити інфрачервоне обладнання для проведення скринінгу на відстані в Міжнародному аеропорті Бориспіль.

Згідно із повідомленням Верховної Ради, карантин передбачає закриття авіасполучення з деякими країнами, закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань понад 200 осіб, закриття більшої частини КПП — із 219 залишаться 49.

Економічна правда