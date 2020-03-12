Пункти пропуску з найбільшим потоком товарів закривати не будуть — Митниця

Державна митна служба спільно з Державною прикордонною службою надали Кабміну перелік пунктів пропуску, продовження роботи яких є критично важливим для економіки.

Про це повідомив очільник ДМС Максим Нефьодов у Facebook.

"При формуванні цього переліку ми врахували інтереси найбільших імпортерів та експортерів, а також транспортних операторів, які прямують транзитом через територію України.

Важливо: пункти пропуску, через які проходять найбільші потоки товарів, працюватимуть й надалі", - пише Нефьодов.

Повідомляється, що наразі обговорюється які саме пункти пропуску тимчасово припинять свою роботу на період карантину.

Зараз Держмитслужба радить перевізникам обирати для перетину кордону ті пункти пропуску, які є основними пунктами сполучення України з іншими державами.

"Закриття частини пунктів пропуску не вплине на порядок оформлення митних декларацій. Імпортери та експортери, як і раніше, зможуть пройти митний контроль на одному із ПП в межах однієї митниці, зазначеної у декларації.

Наприклад, вантаж, який прямував на ПП "Шегині", зможе заїхати/виїхати через ПП "Краківець" Галицької митниці", - пише очільник ДМС.

Повідомляється, що наразі усі пункти пропуску працюють в штатному режимі.

Нагадуємо:

Українська зернова асоціація заявляє, що можливе закриття зернових пунктів пропуску і морських портів приведе до паніки на ринку, падіння цін на внутрішньому ринку зерна та втрати довіри до українських контрагентів.

Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив карантин в Україні з 12 березня по 3 квітня.

На засіданні Кабінету міністрів прийнято рішення виділити 100 млн грн на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту для поточних потреб міністерств, відомств та служб, а також для поповнення держрезерву.

Одночасно уряд до 1 червня забороняє експорт з України товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення.

Крім того, прийнято рішення закупити інфрачервоне обладнання для проведення скринінгу на відстані в Міжнародному аеропорті Бориспіль.

Згідно із повідомленням Верховної Ради, карантин передбачає закриття авіасполучення з деякими країнами, закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань понад 200 осіб, закриття більшої частини КПП — із 219 залишаться 49.

Економічна правда