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Агровиробники стурбовані можливими закриттям портів і вантажних пунктів пропуску

Четвер, 12 березня 2020, 16:49
 

Українська зернова асоціація заявляє, що можливе закриття зернових пунктів пропуску і морських портів приведе до паніки на ринку, падіння цін на внутрішньому ринку зерна та втрати довіри до українських контрагентів.

Про це повідомляє прес-реліз асоціації.

"Асоціація висловлює глибоке занепокоєння у зв’язку із нещодавньою заявою прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про закриття більшості прикордонних пунктів пропуску на кордоні України (з 219 пунктів працюватиме тільки 49), зокрема можливістю закриття зернових пунктів пропуску, в т.ч. і морських портів.

...Немає підстав для такого обмеження, оскільки наразі не зафіксовано шляхів передачі коронавірусу через зернові та олійні культури", - йдеться в повідомленні.

УЗА звертає увагу уряду на те, що закриття портів для експорту українських зернових є адміністративним обмеженням, яке негативно вплине на обсяги експорту (Україна повинна ще експортувати близько 20 млн. тон зернових або 30% від прогнозованого обсягу експорту). Зупинка експорту зернових зменшить обсяги валютної виручки, погрішить стабільність фінансової системи і значно зменшить доходи бюджету країни. 

УЗА звернулася до прем’єр-міністра з проханням не допустити зупинки експорту зернових та олійних культур з України.

Натомість УЗА пропонує врахувати досвід інших країн, зокрема КНР та Італії, які не закривали пункти пропуску для вантажних операцій. А як запобіжний захід - запровадити в таких пунктах пропуску вантажів: температурний скринінг екіпажу суден та відповідальних працівників терміналів чи портів, заборонити сходження на берег екіпажам закордонних суден та обов’язкове залучення засобів дезінфекції та особистого захисту.

Українська Зернова Асоціація (УЗА) – це об’єднання виробників, переробників та найбільших експортерів зерна, які щорічно експортують близько 90% української зернової продукції. У 2019 році Україна експортувала зернових на суму 9,6 млрд дол.

Нагадаємо:

Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив карантин в Україні з 12 березня по 3 квітня.

На засіданні Кабінету міністрів прийнято рішення виділити 100 млн грн на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту для поточних потреб міністерств, відомств та служб, а також для поповнення держрезерву.

Одночасно уряд до 1 червня забороняє експорт з України товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення.

Крім того, прийнято рішення закупити інфрачервоне обладнання  для проведення скринінгу на відстані в Міжнародному аеропорті Бориспіль.

Згідно із повідомленням Верховної Ради, карантин передбачає закриття авіасполучення з деякими країнами, закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань понад 200 осіб, закриття більшої частини КПП — із 219 залишаться 49.

Економічна правда

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