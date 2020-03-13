Україна почала закачувати газ до ПСГ ще до закінчення опалювального сезону

Україна 11 березня почала закачувати газ до підземних сховищ - обсяги відібраного зі сховищ газу були меншими за обсяги закачаного туди газу.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Оператора ГТС України.

Закачування газу до ПСГ почало відбуватись ще до закінчення опалювального сезону через аномальну теплу зиму в Україні та Європі.

Нагадаємо:

Станом на 8 березня запаси газу у підземних сховищах становили 15,8 млрд кубометрів - це у 1,5-2 рази більше, ніж зазвичай станом на цю дату.

Раніше екс-міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що Україна вийде з опалювального сезону з надлишковими запасами природного газу у своїх підземних сховищах.

У підземних сховищах України станом на 25 січня знаходилось 17,24 мільярдів кубометрів газу - запаси скоротились на 20,9%, або на 4,54 млрд кубомертів з початку сезону відбору газу.

30 жовтня 2019 року Україна припинила закачувати газ до своїх сховищ. Цей газ почали використовувати на час опалювального сезону. Його обсяги 30 жовтня становили 21,74 млрд кубометрів.