Газ у підземних сховищах: Україна закінчила зиму з рекордними запасами

Станом на 8 березня запаси газу у підземних сховищах становили 15,8 млрд кубометрів - це у 1,5-2 рази, ніж зазвичай станом на цю дату.

Про це повідомляє "Укртрансгаз".

Протягом опалювального сезону - з жовтня 2019 року - українці використали 5,97 млрд кубометрів газу зі сховищ - це менше третини всього закачаного туди газу на зиму.

Зазначимо, що через теплу зиму зменшилися витрати газу на опалення. Крім цього, залишок такої кількості газу у сховищах пояснюється тим, що у кінці 2019 року "Нафтогаз" закачав додаткові обсяги газу, оскільки існував ризик, що РФ припинить транзит газу до Європи.

Нагадаємо:

Раніше екс-міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що Україна вийде з опалювального сезону з надлишковими запасами природного газу у своїх підземних сховищах.

У підземних сховищах України станом на 25 січня знаходилось 17,24 мільярдів кубометрів газу - запаси скоротились на 20,9%, або на 4,54 млрд кубомертів з початку сезону відбору газу.

30 жовтня 2019 року Україна припинила закачувати газ до своїх сховищ. Цей газ почали використовувати на час опалювального сезону. Його обсяги 30 жовтня становили 21,74 млрд кубомертів.

Економічна правда