Нацбанк у четвер витратив 220 мільйонів доларів на підтримку гривні

Національний банк третій день поспіль активно згладжував курсові коливання і 12 березня продав з цією метою понад 220 мільйонів доларів.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Попри оголошений обсяг аукціону на загальну суму в 200 млн дол. загальний обсяг заявок з боку учасників ринку становив лише 86,4 млн дол., з яких було задоволено заявки на 75,9 млн дол. США.

Середньозважений курс за результатами аукціону становив 25,81 грн за долар.

Надалі Національний банк продовжував задовольняти надлишковий попит на валюту і продав ще майже 150 млн дол.

Це підтримало котирування на ринку на рівні 25,8-26,0 грн за долар США. НБУ не змінював загальний тренд, який формував ринок, а лише згладжував надмірні коливання.

"Вплив психологічного чинника на валютному ринку наразі є ключовим. Попит на валюту здебільшого формується з боку населення та вітчизняних компаній-імпортерів. Водночас експортери зменшили продаж своїх надходжень.

Втім, така ситуація не є відображенням фундаментальних трендів в економіці, адже український експорт продовжує зростати, а ціни на імпортні енергоносії знижуються", - повідомляє НБУ.

Нагадуємо:

12 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,99 - 26,01 гривні за долар.

12 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,72 – 25,75 гривні за долар.

Офіційний курс гривні послабився на 31 копійку, і був встановлений на 12 березня на рівні 25,62 гривні за долар.

Національний банк 11 березня продав для утримання гривні близько 350 мільйонів доларів.

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Економічна правда