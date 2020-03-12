Закриття міжбанку: гривня ослабла до долара

12 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,99 - 26,01 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 25,99 - 26,01 гривні;

Євро – 28,95 - 28,98 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 25,84 – 26,59 гривні. Євро купують по 28,95 гривні, продають по 29,84 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 25,89 - 26,49 гривні, євро - 29,18 - 29,47 гривні.

Нагадаємо:

Офіційний курс гривні послабився на 31 копійку, і був встановлений на 12 березня на рівні 25,62 гривні за долар.

12 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,72 – 25,75 гривні за долар.

12 березня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 15:15 встановилися на рівні 25,94 - 25,98 гривні за долар.

Котирування гривні до долара на закритті міжбанку 11 березня встановилися на рівні 25,72 – 25,75.

Нацбанк заявив про готовність за необхідності і далі проводити інтервенції з продажу валюти.

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Економічна правда