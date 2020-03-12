Курс валют: міжбанк, картковий і готівковий ринки, обмінники

12 березня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 15:15 встановилися на рівні 25,94 - 25,98 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 15:15 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 25,94 - 25,98 гривні;

Євро – 29,15 - 29,19 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 25,82 – 26,54 гривні. Євро купують по 28,95 гривні, продають по 29,82 гривні.

Середні курси валют в обмінниках України: долар США - 26,16 - 26,58 гривні, євро - 29,22 - 29,64 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,04 - 26,45 гривні, євро - 29,19 - 29,52 гривні.

Курси валют для банківських карт: у Приватбанку: долар США - 25,70 - 26,59 гривні, євро - 28,75 - 30,03 гривні; в Ощадбанку: долар США - 25,70 - 26,65 гривні, євро - 28,50 - 30,00 гривні; в Укргазбанку: долар США - 25,60 - 26,50 гривні, євро - 29,00 - 30,00 гривні; в Укрексімбанку: долар США - 25,60 - 26,55 гривні, євро - 28,05 - 30,12 гривні; в Укрсиббанку: долар США - 25,25 - 25,56 гривні, євро - 28,64 - 30,12 гривні.

Нагадаємо:

Офіційний курс гривні послабився на 31 копійку, і був встановлений на 12 березня на рівні 25,62 гривні за долар.

12 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,72 – 25,75 гривні за долар.

Котирування гривні до долара на закритті міжбанку 11 березня встановилися на рівні 25,72 – 25,75.

Нацбанк заявив про готовність за необхідності і далі проводити інтервенції з продажу валюти.

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Економічна правда