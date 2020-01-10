У МВФ високо оцінили ліквідність банків України в 2019 році

Прибуток банківської системи України за 11 місяців склав 59 мільярдів гривень проти 19,9 мільярдів в 2018 році, жоден банк не збанкрутував, капітал і ліквідність банків на найвищому рівні.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник виконавчого директора від України в МВФ Владислав Рашкован.

Серед іншого Рашкован відмітив річне зміцнення гривні, зниження інфляції, та зокрема співвідношення бюджетного дефіциту до ВВП.

"Бюджетний дефіцит: менше 2% ВВП - в рамках затверджених бюджетом - нарешті, починаємо жити за коштами. Тепер, сподіваюся, зачатки середньострокового бюджетування почнуть приносити свої плоди.

Ще недавно ми були трохи краще Венесуели, на рівні Аргентини, і набагато гірше Туреччини. Подивіться, до чого в цих країнах призвела непослідовна монетарна та фіскальна політики, і порівняйте з ситуацією в Україні, де робота НБУ та Мінфіну, та й більшості уряду заслуговує як мінімум поваги", - пише він.

Також Рашкован, що така робота протягом 5-10 років призведе до нових здобутків

"Чи можна спочивати на лаврах? Звичайно, ні. Якщо ми хоча б 5-6 років (а краще 10) будемо ретельно працювати в одному і тому ж напрямку, то все у нас вийде. А якщо ще за ці 5-6 років побудуємо так необхідні Україні інститути управління країною і систему правосуддя, то все в майбутньому буде виходити ще краще і швидш", - резюмує Рашкован.

Нагадуємо:

У 2019 році зростання споживчих цін в Україні сповільнилось до 4,1% у порівнянні з 9,8% у 2018 році.

Офіційний курс гривні до долара за 2019 календарний рік підвищився на 16,9% з 27,69 гривні 1 січня 2019 року до 23,68 гривні 1 січня 2020 року.