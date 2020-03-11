Ціни на бензин і дизель почали знижуватися

Ціни на бензини і дизельне паливо 11 березня почали знижуватися в деяких загальнонаціональних і регіональних мережах АЗС.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на "Консалтингову групу А-95".

Зокрема, в мережі Shell бензини і дизельне паливо подешевшали на 20-22 коп./л: А-92 - до 25,20 грн/л, А-95 - до 26,90 грн/л, ДТ - до 25,96 грн/л.

Опустила ціни на всі світлі нафтопродукти на 20 коп./л мережу Mango.

Працююча переважно в східній і північній частині країни мережа Marshal знизила ціну А-95 на 50 коп./л, ДТ - на 20 коп./л. Кіровоградська мережу "Рур Груп" знизила ціни на всі види палива на 1 грн/л.

Середні по країні ціни палива опустилися в Україні на 1-2 коп./л.

Як повідомляв enkorr, роздрібні ціни бензинів і ДТ знижувалися з кінця грудня 2019 року до середини лютого 2020 р в середньому опустившись за цей період на 2 грн/л. 6-9 березня європейські котирування бензину і ДТ різко знизилися після обвалу цін на нафту.

Ціни ДТ на оптовому ринку України від 10 березня не зреагували на це зниження через ослаблення гривні і обмеженої пропозиції.

Нагадуємо:

З огляду на обвал цін на нафту Антимонопольний комітет буде прискіпливо вивчати динаміку цін на ринку роздрібної торгівлі нафтопродуктами.

Ціни на нафту на азіатських ринках обвалились більш ніж на 31% на початку торгів у понеділок, 9 березня, на тлі того, що країни ОПЕК не змогли домовитися з іншими виробниками нафти про скорочення видобутку.

Країни ОПЕК + на переговорах 6 березня не змогли домовитися і продовжити угоду про скорочення видобутку нафти. Діюча угода перестане діяти з 1 квітня. Після цього всі обмеження на видобуток нафти в країнах ОПЕК і "не ОПЕК" будуть зняті.

Нарощування видобутку нафти Росією буде залежати тільки від планів нафтових компаній. Каменем спотикання на переговорах стала позиція Москви, яка відмовилася поглиблювати обмеження. Без участі Росії країни ОПЕК не бачать сенсу продовжувати штучно обмежувати видобуток.

Державна компанія Saudi Aramco запропонувала покупцям нафти найбільші знижки за останні 20 років і обіцяє збільшити видобуток більш ніж на 2 млн барелів на день.