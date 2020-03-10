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Tesla стала першою компанією, яка випустила мільйон електромобілів

Вівторок, 10 березня 2020, 14:40
 

Американська Tesla стала першим автовиробником, який подолав відмітку у мільйон виготовлених електрокарів.

Про це повідомив співзасновник компанії Ілон Маск у Twitter.

Мільйонною автівкою виявився компактний червоний кросовер Model Y, поставки якого мають початися в США у цьому місяці.

Нагадуємо:

28 листопада чеська компанія Skoda поставила на потік свій перший електромобіль Citigo-e iV.

17 жовтня шведський автовиробник Volvo представив свою першу повністю електричну модель - Volvo XC40 Recharge.

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Економічна правда

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Маск Tesla

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