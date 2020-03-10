Tesla стала першою компанією, яка випустила мільйон електромобілів
Американська Tesla стала першим автовиробником, який подолав відмітку у мільйон виготовлених електрокарів.
Про це повідомив співзасновник компанії Ілон Маск у Twitter.
Мільйонною автівкою виявився компактний червоний кросовер Model Y, поставки якого мають початися в США у цьому місяці.
Congratulations Tesla team on making our 1,000,000th car!! pic.twitter.com/5M99a9LLQi
— Elon Musk (@elonmusk) March 10, 2020
Нагадуємо:
28 листопада чеська компанія Skoda поставила на потік свій перший електромобіль Citigo-e iV.
17 жовтня шведський автовиробник Volvo представив свою першу повністю електричну модель - Volvo XC40 Recharge.
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Економічна правда
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