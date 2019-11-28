Skoda почала виробництво першого в своїй історії електромобіля

Чеська компанія Skoda поставила на потік свій перший електромобіль Citigo-e iV.

Про це повідомляє enkorr.

Його збірка здійснюється поблизу словацької столиці Братислава.

Skoda Citigo-e iV комплектується акумулятором ємністю 32,2 кВт*год.

Він забезпечує електричному хетчбеку запас ходу в 260 км по циклу WLTP. Потужність мотора становить 83 л.с.До 100 км/год електромобіль розганяється за 12,3 с. Максимальна швидкість становить 130 км/ч.

Багажник Citigo-e iV вміщує від 250 до 923 л вантажу.

Вартість автомобіля в Європі буде починатися від 23,9 тисяч євро.

Дата початку продажів поки не оголошена.

Зараз автомобіль збиратимуть тільки в 5-дверної версії в комплектаціях Ambition і Style.