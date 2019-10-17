Volvo представила свій перший електромобіль

Шведський автовиробник Volvo представив свою першу повністю електричну модель - Volvo XC40 Recharge.

Про це пише ain.ua.

Кросовер XC40 став першою моделлю нової лінії електрокарів Recharge.

Зовні між бензиновою версією XC40 і електрокаром - мало відмінностей. Але всередині виробник обіцяє обладнати модель сучасною інформаційно-розважальною системою з інтерфейсом "таким же зручним, як у смартфона", завдяки співпраці з Google.

XC40 розганяється з нуля до 100 км/год за 4,9 сек і здатний проїхати до 400 км на одному заряді за стандартом WLTP.

За словами виробника, електромобіль буде швидко заряджатися: до 80% за 40 хвилин.

Ціни на моделі в США будуть починатися з 50 тис доларів (враховуючи податкові стимули при купівлі електрокара).

У компанії (яка, до речі, належить китайській Geely) зазначають, що до 2025 року 50% її світових продажів становитимуть електрокари, а ще 50% - гібриди.

"Ми вже кілька разів говорили про це: для Volvo Cars майбутнє - в електричних моделях", - заявив CEO компанії Хакан Самуельсон.

За наступні п'ять років компанія обіцяє випускати по одному повноцінному електрокару щороку.