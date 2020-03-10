Wizz Air скасував всі рейси до Італії та Ізраїлю 

Рейси до італійських аеропортів та з них будуть скасовані з 10 березня до 3 квітня, а рейси в ізраїльські міста Тель-Авів та Ейлат, будуть припинені з 12 по 23 березня.

Про це повідомили в компанії, передає Reuters.

Минулого тижня в авіакомпанії заявили, що буде важко передбачити масштаби та тривалість вірусу та його вплив на їх новий фінансовий рік, який починається наступного місяця.

Суперники Wizz Air easyJer та Ryanair також скасували рейси в Італію та з неї.

Нещодавно, Італія стали першими, хто через коронавірус запровадив карантин та заборону публічних зібрань на території усієї країни.

Як заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Бенджамін Нетаньяху в понеділок, країна вимагатиме від тих, хто приїжджає з-за кордону перебувати у карантині протягом 14 днів.

Нагадуємо:

Поширення китайського коронавіруса буде коштувати глобальній економіці більш як 280 мільярдів доларів в першому кварталі 2020 року.

У МВФ заявили, що коронавірус може спричинити скорочення світової економіки на 0,1%.

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