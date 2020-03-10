Золото вперше з 2012 року подорожчало до 1700 доларів за унцію

На тлі падіння цін на нафту та фондових індексів ціна на золото на торгах 9 березня піднялась до 1700 доларів за унцію.

Ціна на золото перетнула позначку в 1700 доларів за унцію вперше з грудня 2012 року.

На закритті європейських бірж 9 березня ціни на золото перейшли до незначн

Нагадаємо:

За результатами торгів 9 березня світові фондові індекси рекордно обвалилися.

Після обвалу нафтових котирувань різко впали провідні азіатські, європейські та американські індекси, торги в США вперше з 2008 року були призупинені на 15 хвилин.

За підсумками торгового дня в США американський промисловий індекс Dow Jones знизився на 2013,76 пункту - 7,79%. Це його найзначніше скорочення за день з жовтня 2008 року.

Індекс S&P 500, який включає 500 найбільших компаній ринку США, втратив 225,81 пункту - 7,60%. Індекс електронної біржі Nasdaq знизився на 624,94 пункту - 7,92%. Для S&P 500 і Nasdaq це найгірший результат за підсумками сесії з грудня 2008 року.

9 березня основні фондові індекси США на відкритті торгів обвалились на тлі зриву угоди про видобуток нафти у рамках ОПЕК + та поширення коронавірусу.

Європейські фондові індекси відкрились обвалами на 3-10% - зокрема, станом на 11:00 (за Києвом) нідерландський AEX упав 6,85% до закриття попередніх торгів, швейцарський SMI - на 3,8%, британський FTSE 100 - на 8,67%, а німецький DAX - на 7,41%.

Ціни на нафту на азіатських ринках обвалились більш ніж на 31% на початку торгів у понеділок, 9 березня, через зрив перемовин у ОПЕК+.

Ціна золота досягла піку за сім років під час п'ятничних торгів.

Економічна правда