Виробник пива Corona втрачає кошти через коронавірус

Акції виробника мексиканського пива Corona Constellation Brands Inc за цей тиждень подешевшали на 8% через коронавірус.

Про це передає Bloomberg.

Дані про збільшення онлайн-пошуку "пивного вірусу корони" і "пивного коронавірусу" вказують на те, що мексиканському пиву не вдалось уникнути асоціацій із COVID-19. Акції виробника "Corona" подешевшали на цьому тижні у Нью-Йорку.

Відповідно до даних YouGov Plc, намір придбати пиво впав серед дорослих США до найнижчого рівня за попередні два роки. В останні дні збитки стали більшими у міру поширення інфекції.

Зокрема, згідно з опитуванням, що провела компанія 5W, 38% американських респондентів з-поміж тих, що п’ють пиво, за жодних обставин не готові зараз купити пиво Corona.

Водночас лише 4% з тих, хто зазвичай п’є Corona, заявили про відмову від бренду, а 14% з цієї категорії не замовлятимуть пиво мексиканського бренду у громадських місцях.

Також раніше стало відомо, що у виробника пива Corona квартальний прибуток скоротився на 170 мільйонів доларів. Такого зниження не було у компанії щонайменше десятиліття.

Нагадаємо:

Цього тижня американські індекси показали найгірші результати з часів фінансової кризи 2008 року.

27 лютого став найгіршим днем для цих індексів з лютого 2018 року, а тиждень, що завершується, - найгірший з 2008 року (падіння -11%).

Європейські фондові ринки впали на 4-5% в ході торгів 28 лютого

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Українська правда