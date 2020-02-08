"Дія" випередила "TikTok" в App Store: додаток вже завантажило 800 тисяч українців

Майже 800 тисяч українців завантажило додаток державних послуг "Дія" за дві доби, успішно авторизованих — 667 тисяч, розробники готуються до першого мільйону.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці у Facebook.

Також у хіт-параді безкоштовних додатків для Apple пристроїв "Дія" обігнала соціальну мережу "TikTok".

"Дія — перша в рейтингу українського App Store у категоріях Utilites та Топ-безкоштовних + перша в рейтингу топ-безкоштовних у Play Market. Вчора застосунок протримався на 6 позиції в українському пошуку App Store, в американському — на першій", - пише міністр.

Також Федоров навів статистику завантажень:

667 401 авторизованих користувачів (ті, хто авторизувалися через банки)

795 038 унікальних користувачів (ті, хто завантажили Дію без проходження авторизації)

Серед унікальних:

486 305 користувачів Android

310 914 користувачів iOS

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359 567 підтягнених посвідчень з фото

295 788 підтягнених техпаспортів

"Реєстр працює стабільно, як і авторизація через банки. Електронний кабінет водія перенесений на нові сервери, і МВС успішно працює над вдосконаленням його роботи", - резюмує міністр.

Нагадуємо:

6-го лютого додаток державних послуг онлайн "Дія" став доступним для скачування, зараз у застосунку доступні водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Міністерство цифрової трансформації найближчим часом має намір запустити в мобільному застосунку "Дія" цифрові поліси для обов'язкового страхування відповідальності автовласників (ОСЦПВ), цифровий паспорт та електронний студентський квиток,.

Станом на 20:30 6 лютого у додатку "Дія" успішно авторизувались 310 031 користувачів.

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