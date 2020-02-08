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"Слуги народу" хочуть, щоб земельна реформа "створила" мільйон нових фермерів

Субота, 8 лютого 2020, 11:26
 

У фракції "Слуга народу" очікують, що після прийняття законопроєкту про обіг сільськогосподарських земель, кількість фермерів зросте з 44 тисяч до мільйона.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Укрінформ.

"Є 44 тис. фермерів - чому саме 44 тисячі, а не мільйон? Ми хочемо, щоб був мільйон. 20 років земля перебуває у тому стані, в якому вона є: її можна взяти в оренду, отримати пай... право власності на землю гарантується. 

Це право набувається та реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону. Право власності - це основа демократії в будь-якій державі", - заявив Арахамія.

На його думку, відсутність права власності на землю стримує інвестиції в аграрному секторі.

"Фермери кажуть: я що, дурний - шалені кошти не в свою, а в орендовану землю вкладати? 

Єдине, що важливо: якщо людей непокоїть, що є якісь іноземні корпорації, що є хтось багатіший за українців і вони можуть купити [землю], - зробимо це виключно після національного референдуму", - підсумував Арахамія. 

Нагадуємо:

Нещодавно Арахамія заявив, що Верховна Рада в середині квітня буде голосувати за законопроєкт про продаж земель сільськогосподарського призначення в другому читанні.

Раніше Арахамія заявляв, що у фракції достатньо голосів на підтримку законопроєкту про ринок землі, але працювати доведеться всю ніч з 6-е на 7-е лютого. Такого не сталося.

Верховна Рада з 13:00 четверга до 13:00 п’ятниці 7-го лютого розглянула 216 правок з 4 тисяч до закону про продаж земель сільськогосподарського призначення у другому читанні.

З усіх правок між першим та другим читанням Комітет підтримав лише 9 .Наступний пленарний тиждень розпочнеться 18-го лютого.

Радник прем'єр-міністра Олексій Мушак заявив, що є два сценарії розгляду земельного закону у Раді - по повній процедурі (що, за його словами, займе близько 2 місяців), або за скороченою процедурою (розгляд займе до 3 годин).

13 листопада, Верховна Рада проголосувала  в першому читанні за законопроєкт 2178-10, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Між першим і другим читанням, як про це заявив Зеленський,  буде внесена поправка про проведення "всеукраїнського референдуму", на якому українці самі вирішуть, чи давати іноземцям дозвіл на купівлю земель.

Економічна правда



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Економічна правда
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