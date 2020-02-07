Імпорт газу до України в 2019-му році зріс на 35%, транзит на 3%

У 2019 році імпорт природного газу до України за рік зріс на 34,9% — до 14,2 млрд куб. м, а обсяги транзиту газу територією України з РФ до європейських країн і Молдови зросли на 3% — до 89,6 млрд куб. м, (у порівнянні з 2018 роком).

Про це повідомляє прес-служба компанії.

При цьому Україна більше чотирьох років імпортує газ лише з європейського напряму.

Максимальний рівень використання української газотранспортної системи (ГТС) для транзиту у 2019 році сягнув 113 млрд куб. м у річному еквіваленті (максимальні показники транзиту зафіксовані в липні 2019 року).

До підземних сховищ газу (ПСГ) за 2019 рік закачали 13,1 млрд куб. м газу — на 34% більше, ніж протягом 2018 року. На початок сезону відбору газу ПСГ були заповнені на 70%.

Станом на 1 січня 2020 року, в ПСГ України накопичено 18,9 млрд куб. м блакитного палива — на 36% більше, ніж рік тому.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів незадоволений роботою НАК "Нафтогаз України" у сфері реалізації програми 20/20 щодо видобутку українського газу.

У липні 2019 року "Нафтогаз" представив нову стратегію видобутку газу в Україні.

До цього керівник газового дивізіону НАК "Нафтогаз України" Андрій Фаворов заявив, що стратегію 20/20, яка передбачає збільшення видобутку газу до 2020 року до 20 мільярдів кубометрів на рік, неможливо реалізувати.

Економічна правда