У Мінцифри опублікували першу статистику по додатку "Дія"
Станом на 20:30 6 лютого у додатку "Дія" успішно авторизувались 310 031 користувачів.
Про це повідомив у Facebook голова Мінцифри Михайло Федоров.
За його словами, успішно відображено 165,9 тисяч водійських посвідчень та 133,6 тисяч техпаспортів.
"Сервіс віддаленої верифікації працює. З часом, з вашою допомогою, доведемо конверсію до 100%", - написав він.
Нагадаємо:
Додаток державних послуг онлайн "Дія" став доступний для скачування, зараз у застосунку доступні водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
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Економічна правда
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