У Мінцифри опублікували першу статистику по додатку "Дія"

Станом на 20:30 6 лютого у додатку "Дія" успішно авторизувались 310 031 користувачів.

Про це повідомив у Facebook голова Мінцифри Михайло Федоров.

За його словами, успішно відображено 165,9 тисяч водійських посвідчень та 133,6 тисяч техпаспортів.

"Сервіс віддаленої верифікації працює. З часом, з вашою допомогою, доведемо конверсію до 100%", - написав він.

Нагадаємо:

Додаток державних послуг онлайн "Дія" став доступний для скачування, зараз у застосунку доступні водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Економічна правда