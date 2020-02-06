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У Мінцифри опублікували першу статистику по додатку "Дія"

Четвер, 6 лютого 2020, 20:46
 

Станом на 20:30 6 лютого у додатку "Дія" успішно авторизувались 310 031 користувачів.

Про це повідомив у Facebook голова Мінцифри Михайло Федоров.

За його словами, успішно відображено 165,9 тисяч водійських посвідчень та 133,6 тисяч техпаспортів.

"Сервіс віддаленої верифікації працює. З часом, з вашою допомогою, доведемо конверсію до 100%", - написав він.

Нагадаємо:

Додаток державних послуг онлайн "Дія" став доступний для скачування, зараз у застосунку доступні водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

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Економічна правда

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