Управління УЗ буде українським, але підсилиться нашими менеджерами — Deutsche Bahn

Німецька компанія Deutsche Bahn готова у перспективі надати своїх менеджерів Укрзалізниці для консультацій.

Про це в інтерв’ю DW розповів член правління з питань інфраструктури Deutsche Bahn Рональд Пофалла, передає Укрінформ.

"На початковому етапі йтиметься про консультування… Якщо консультування матиме успіх, можливо йтиметься про те, щоб кілька наших менеджерів підтримали керівництво Укрзалізниці в процесі управління.

Тобто управління Укрзалізницею буде здійснюватися, як і раніше, самими українцями, але буде підсилено нашими менеджерами", - зазначив Пофалла.

Пофолла зазначив, що попередні оцінки свідчать про існування потреби в оптимізації української залізниці з економічної точки зору.

Він зауважив, що залежно від того, наскільки успішним буде консалтинг, можуть бути запроваджені подальші кроки.

За будь-яких умов, німецька сторона вважає, що починати роботу треба швидко, якщо цього хочуть українці.

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Нагадуємо:

5 лютого "Укрзалізниця", німецька залізниця Deutsche Bahn та її компанія-підрозділ по консалтингу DB Engineering & Consulting підписали меморандум про взаєморозуміння та стратегічне партнерство, в якому йдеться про надання німецькою стороною управлінської та/або технічної підтримки.

Раніше повідомлялось, що німецький залізничний оператор Deutsche Bahn з урядом України та найбільшим українським залізничним перевізником "Укрзалізницею" опрацьовують питання стратегічного партнерства.

Міністерство інфраструктури підписало з найбільшим залізничним оператором Німеччини "Меморандум про взаєморозуміння".

Як повідомляв Гончарук, консультанти від найбільшого залізничного оператора Німеччини Deutsche Bahn надаватимуть свої послуги для "Укрзалізниці" менеджменту або будуть залучені до управління компанією на певному етапі.