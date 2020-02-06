Голова Dragon Capital: В Україні зараз чи не найкраща економічна ситуація за 20 років

Зростання ВВП України в 2020 році прискориться до 4% з 3,2−3,3% у 2019 році, а інфляція зросте з 4,1% до 5,2% прогнозує інвестиційна компанія Dragon Capital.

Про це заявив глава компанії Томаш Фіала в ході щорічної зустрічі Європейської Бізнес Асоціації, передає НВ.

За словами Фіали, в Україні зараз склалася чи не найкраща макроекономічна ситуація за останні 20 років.

За прогнозами Dragon Capital, середній курс гривні в 2020 році складе 24 грн/дол (в 2019 році - 25,8 грн/дол).

Крім того, компанія очікує уповільнення зростання економіки у 2021 році (до 3,7%) і прискорення інфляції (до 6,1%).

За словами Фіали, зростання економіки при зміцненні гривні вже збільшило ВВП України з 90 млрд дол у 2015 році - до 150 млрд дол в минулому і, орієнтовно, до 175 млрд дол в цьому. Це, зокрема, дозволило знизити держборг з 80% ВПП до 51% ВВП.

Серед основних ризиків для економіки України Фіала назвав можливу відмову України від співпраці з МВФ і її залежність від світової кон’юнктури, особливо від цін на метали і зернові.

Нагадуємо:

Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2019-му році сповільнилося з 3,4% в 2018 році до 3,3%.

30 січня голова НБУ Яків Смолій заявив, що економічне зростання прискориться з 3,3% у 2019 році до 3,5% у цьому році та близько 4% у наступні роки.

Уряд планує зростання економіки на 40% за 5 років.

У 3 кварталі 2019 року реальний ВВП збільшився на 4,2% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.





