Нардепи розблокували підписання закону про підвищення лімітів для ФОПів

Верховна Рада провалила прийняття постанови, яка передбачала скасування рішення про прийняття законопроєкту 2110, який, зокрема, підвищує ліміти маскимального річного доходу для ФОПів.

За постанову проголосували лише 84 народні депутати при 226 необхідних.

Нагадаємо:

16 січня країнський парламент проголосував за підняття лімітів річного доходу для фізичних осіб-підприємців.

Відбулись наступні зміни:

- для 1-ї групи ліміт річного доходу підняли з 0,3 млн до 1 мільйону гривень;

- для 2-ї групи - з 1,5 мільйона до 5 мільйонів;

- для 3-ї групи - з 5 мільйонів до 7 мільйонів.

Нововведення були передбачені у законопроєкті 1210, за який Верховна Рада проголосувала в другому читанні 16 січня.

Закон також передбачає норми трансфертного ціноутворення, введення плану дій BEPS, і в тому числі передбачає підвищення акцизу на сигарети і ренти на видобуток залізної руди.

Рекомендуємо почитати: ФОПам приготуватися. 16 головних інновацій законів про касові апарати (РРО) та "кешбек"

Нові податкові правила: що "Зе!Рада" проголосувала і чому бізнес вважає це "терором"

Економічна правда