Зеленський прокоментував припинення судом концесії Херсонського морпорту
Президент Володимир Зеленський вважає, що країні необхідне перезавантаження судової системи, щоб не ухвалювалися такі рішення, як щодо призупинення концесії Херсонського морського порту.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Я впевнений, що ми з вами доживемо до моменту, коли буде перезавантаження судової системи. Ви ж бачите, що відбувається. Поки що у нас складна ситуація з судами, і вона завжди була дуже складна. Тобто вони особистості в цій країні.
Ми наразі з цим боремося. Ми говоримо про захист наших інвесторів", - сказав він журналістам у середу.
Зеленський зазначив, що нині триває "налаштування системи, як протидіяти цьому".
При цьому президент наголосив, що в Україні є багато порядних суддів, але є і багато проблемних кейсів, які не дають розвиватися Україні, не дають можливості захищати і внутрішні, і іноземні інвестиції.
Нагадуємо:
21 січня "Рисоіл-Херсон" переміг в конкурсі на концесію Херсонського порту, який тривав з 12 вересня 2019-го року, компанія інвестує у порт близько 300 мільйонів гривень (інвестиційні зобов'язання).
4 лютого шостий апеляційний суд Києва зупинив дію наказу про затвердження результатів концесійного конкурсу та визначення переможця конкурсу на концесію Херсонського порту.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua