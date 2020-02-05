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Уряд скасував обов’язкове отримання дозволу від ДАБі для будівництва доріг

Середа, 5 лютого 2020, 12:52
 

Кабінет міністрів скасував обов’язкове отримання дозволу на початок робіт від ДАБі, тепер підрядник зможе розпочати роботи одразу після укладання договору.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Любов" до ДАБІ більше ніж будівельні компанії мають тільки будівельні компанії дорожньої галузі. Щоб почати капітальне будівництво дороги, підрядник має витрати 3- 4 місяці на отримання дозволу від ДАБі. Якщо за два місяці ми збудували 134 км дороги Маріуполь-Запоріжжя, то уявить, скільки км можна збувати по всій країні, якщо провести дерегуляцію для підрядників", - пише Криклій.

За словами міністра, якщо дозвіл на початок робіт від ДАБі не отримується - до капітального ремонту автомобільних доріг обов’язково залучають інженера-консультанта та страхують на період їх виконання та гарантійного строку якості. 

"Експеримент запроваджуємо на два роки. Для підрядників ми не тільки даємо дерегуляцію, а залишаємо право вибору: можна продовжувати працювати з ДАбі (якщо знайдуться відчайдухи 🙂), а можна скористатись опцією експерименту і заощадити час", - резюмує міністр.

Нагадуємо:

Раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук пообіцяв повністю ліквідувати Державну архітектурно-будівельну інспекцію в разі виявлення в структурі будь-яких схем.

У грудні минулого року Міністерство цифрової трансофрмації відкрило будівельний реєстр Державної архітектурно-будівельно інспекції (ДАБІ).

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