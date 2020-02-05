Уряд скасував обов’язкове отримання дозволу від ДАБі для будівництва доріг

Кабінет міністрів скасував обов’язкове отримання дозволу на початок робіт від ДАБі, тепер підрядник зможе розпочати роботи одразу після укладання договору.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Любов" до ДАБІ більше ніж будівельні компанії мають тільки будівельні компанії дорожньої галузі. Щоб почати капітальне будівництво дороги, підрядник має витрати 3- 4 місяці на отримання дозволу від ДАБі. Якщо за два місяці ми збудували 134 км дороги Маріуполь-Запоріжжя, то уявить, скільки км можна збувати по всій країні, якщо провести дерегуляцію для підрядників", - пише Криклій.

За словами міністра, якщо дозвіл на початок робіт від ДАБі не отримується - до капітального ремонту автомобільних доріг обов’язково залучають інженера-консультанта та страхують на період їх виконання та гарантійного строку якості.

"Експеримент запроваджуємо на два роки. Для підрядників ми не тільки даємо дерегуляцію, а залишаємо право вибору: можна продовжувати працювати з ДАбі (якщо знайдуться відчайдухи 🙂), а можна скористатись опцією експерименту і заощадити час", - резюмує міністр.

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