Мінцифри відкрило реєстр Будівельної інспекції

Міністерство цифрової трансофрмації відкрило будівельний реєстр Державної архітектурно-будівельно інспекції (ДАБІ).

Про це у Facebook повідомив міністр Михайло Федоров.

"Я дуже багато чув легенд про цей реєстр, але повірте, те, що ми побачили, працюючи над відкриттям даних, перебільшило всі найгірші плітки. Поганий стан даних, явні сліди багаторазового переписування даних, приховування даних, і все це супроводжувалося дуже цікавими коментарями одразу в реєстрі", - написав він.

За словами Федорова, відкрили 2013-2019 роки у форматі csv.

"31 поле, серед них дані про замовника, проектувальника та підрядника з кодами ЄДРПОУ, про авторський та технічний нагляд, характеристики забудови та клас наслідків, а також дані про адресу, кадастровий номер і багато іншого. Так, якість даних далека від ідеального, але давайте покращувати її разом", - додав міністр.

Федоров зазначив, що відкриття реєстру дозволить забезпечити повну прозорість процесу будівництва та публічний антикорупційний контроль, а також використовувати ці дані для створення та розвитку наявних громадських та комерційних сервісів.

Нагадаємо:

У грудні Кабмін оголосив конкурсний відбір на посаду голови Державної архітерктурно-будівельної інспекції (ДАБІ).

Обов'язки глави ДАБІ з жовтня 2019 року виконує Олександр Строкач.

У вересні рішенням Кабміну з посади голови ДАБІ було звільнено Сергія Кузьміна, а також його першого заступника Валерія Філончука.

Економічна правда