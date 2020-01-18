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Гончарук пообіцяв ліквідацію ДАБІ в разі виявлення корупції

Субота, 18 січня 2020, 14:11

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук пообіцяв повністю ліквідувати Державну архітектурно-будівельну інспекцію в разі виявлення в структурі будь-яких схем.

Джерело: пост Гончарука в Твіттер

Пряма мова: "Схематозов", зокрема, в ДАБІ, не буде. Це - моя принципова позиція. Буде потрібно - ліквідуємо ДАБІ в тому вигляді, в якому вона є зараз".

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Кабмін Гончарук

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