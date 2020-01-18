Гончарук пообіцяв ліквідацію ДАБІ в разі виявлення корупції
Субота, 18 січня 2020, 14:11
Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук пообіцяв повністю ліквідувати Державну архітектурно-будівельну інспекцію в разі виявлення в структурі будь-яких схем.
Джерело: пост Гончарука в Твіттер
Пряма мова: "Схематозов", зокрема, в ДАБІ, не буде. Це - моя принципова позиція. Буде потрібно - ліквідуємо ДАБІ в тому вигляді, в якому вона є зараз".
«Схематозів», зокрема в ДАБІ, не буде.— Oleksiy Honcharuk (@PMHoncharuk) January 17, 2020
Це — моя принципова позиція. Буде потрібно — ліквідуємо ДАБІ в тому вигляді, у якому вона є зараз.
Україні потрібна конкурентна будівельна галузь як один із драйверів економіки. 2020-й — рік ініційованого Урядом «Великого будівництва». pic.twitter.com/GyXxs2oQWn
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