Гончарук пообіцяв ліквідацію ДАБІ в разі виявлення корупції

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук пообіцяв повністю ліквідувати Державну архітектурно-будівельну інспекцію в разі виявлення в структурі будь-яких схем.

Джерело: пост Гончарука в Твіттер

Пряма мова: "Схематозов", зокрема, в ДАБІ, не буде. Це - моя принципова позиція. Буде потрібно - ліквідуємо ДАБІ в тому вигляді, в якому вона є зараз".