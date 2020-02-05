У четвер Раду чекає "земельна ніч" — Арахамія

Верховна рада розглядатиме законопроєкт 2178-10, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення, у четвер, очікується, що голосування триватиме до 3-4 години ранку.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давід Арахамія в ефірі Еспресо.

"Цього тижня ми готові голосувати за землю ... Скільки це займе часу, ніхто не знає. Але ми в четвер почнемо, голосуватимемо до перемоги. У мене є прогнози, що десь о 3-4 годині ранку закінчимо.

...Ми називаємо це "земельною ніччю", - сказав він.

Глава фракції заявив, що депутати точно не встигнуть проголосувати за один день.

Також Арахамія розповів, що очікує блокування трибуни і мітинги.



Про те, як відбувалося голосування законопроекту у першому читанні, що змінилося до другого читання читайте незабаром в матеріалі "Економічної правди".



Нагадуємо:

13 листопада, Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт 2178-10, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Між першим і другим читанням, як про це заявив Зеленський, буде внесена поправка про проведення "всеукраїнського референдуму", на якому українці самі вирішуть, чи давати іноземцям дозвіл на купівлю земель.

Радник прем'єр-міністра Олексій Мушак заявив, що є два сценарії розгляду земельного закону у Раді - по повній процедурі (що, за його словами, займе близько 2 місяців), або за скороченою процедурою (розгляд займе до 3 годин).

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