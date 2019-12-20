Гроші шахтарям надійдуть в цьому році, але ця дискусія набагато ширша — Маркарова

Міністерка фінансів Оксана Маркарова запевнила, що гроші на виплату зарплат шахтарям надійдуть до кінця 2019 року, і підкреслила важлиівсть дискусії щодо перегляду системи фінансування шахт.

Про це вона заявила на "Годині уряду" у парламенті.



"Хочу запевнити понад 300 млн надійдуть до кінця 2019 року.



Що стосується зарплат шахтарів, ми ще в вересні говорили, що це системна проблема в цьому секторі — дуже невелика кількість шахт, які балансують на межі беззбитковості, або можуть на неї вийти якщо буде інвестиційна програма", - підкреслила міністерка.

"Є шахти на яких собівартість видобутку така, що треба дійсно сідати і разом з парламентом, з профільним міністерством, з профспілками говорити які рішення потрібно зробити для того, щоб це було на користь самих шахтарів.

.. Понад 300 млн будуть профінансовані, але дискусія набагато ширша і системніша, яку точно треба проводити з профільним міністерством", - резюмувала Маркарова.

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19 грудня Кабмін затвердив перерозподіл коштів у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Мінекоенерго на 2019 рік, - недовикористані кошти на суму 322,6 млн грн із деяких програм перенаправили на програму "Реструктуризація вугільної галузі".

Раніше Прем’єр-міністр Олексій Гончарук доручив міністру фінансів Оксані Маркаровій не проводити низку видатків до кінця року. Мова йде про так звані незахищені видатки – видатки розвитку, на ремонт та будівництво.

Економічна правда